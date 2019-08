Onze candidats es presenten al concurs públic per ocupar el lloc de director general d'Arts Visuals de Cort

Publicado 2/8/2019 19:59:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Ago.

Un total d'11 candidats s'han presentat al concurs públic per ocupar el lloc de director general d'Arts Visuals de l'Ajuntament de Palma, segons ha informat aquest divendres el Consistori en un comunicat.

Els candidats han hagut de presentar una proposta de línies creatives per a la programació del Casal Solleric i el Centre d'Art i Creació (CAC) Palma, i un exemple de programació anual, incidint en "el vessant socioeducatiu i la transversalitat".

El guanyador del concurs ocuparà la plaça de director general d'Arts Visuals i les seves funcions seran dissenyar i dirigir la programació artística del Casal Solleric i coordinar la cogestió del CAC Palma.

El tinent de batle de Cultura i Benestar, Antoni Noguera, ha destacat la quantitat de persones que s'han presentat per "dirigir el Casal Solleric i el CAC Palma", i ha afegit que un dels objectius de la seva àrea és "connectar la cultura amb els centres educatius". En aquest sentit, ha argumentat que els dos centres "són peces fonamentals per aconseguir-ho".

A més, Noguera ha assenyalat que la plaça serà adjudicada per un jurat independent format per membres del Consell Municipal de Cultura, a títol personal o representants d'entitats, que es reunirà a partir del 12 d'agost per escollir al guanyador de la plaça.