El Parlament acull un acte oficial de commemoració del Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust

Publicado 24/1/2019 18:22:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Gen. (EUROPA PRESS) -

El Parlament acollirà les 12.00 hores del divendres un acte oficial de commemoració del Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust, que comptarà amb la participació del president de la Càmera balear, Baltasar Picornell.

Segons ha informat el Parlament en un comunicat, després de Picornell, el president de la Comunitat Jueva de Balears, José M. Molina Crous, dedicarà unes paraules al públic assistent.

A continuació, s'encendran set espelmes en record de les víctimes, a càrrec de Molina Crous; la consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago; el primer matrimoni jueu de chuetas després de 500 anys, Pinhas Ben Abraham i Iska Bat Abraham; i els familiars de Rafael Xamena Moll, nascut a Palma i deportat al camp de concentració de Gusen, on va morir en 1942.

Així mateix, encendran una espelma els membres de la Comunitat Jueva a Balears, Magalit Bat Abraham juntament amb el jasán de la sinagoga de Palma, Rlando Dayán; Lyyn Delumen i Aliza Bat Abraham; i, finalment, Picornell.

Finalment, tindrà lloc una oració a càrrec del membre de la Comunitat, César Ribba, que cantarà 'El Male Rajamin', per donar lloc a l'oració per la misericòrdia, el 'Rachen', a càrrec de Mani Hoffman, i a un minut de silenci ofert per tota la Càmera balear.