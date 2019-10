El Parlament insta al Govern a garantir un servei amb barca per connectar Formentera i Eivissa tot l'any

Publicado 15/10/2019 19:08:13 CET

La barca comptarà amb un servei a les 06.00 hores i un altre a les 23.30 hores

EIVISSA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament balear d'aquest dimarts ha aprovat per unanimitat una proposta del Grup Mixt amb la qual s'insta al Govern a garantir la connectivitat de Formentera i Eivissa durant tot l'any i amb especial atenció a la primera sortida de les 06.00 hores per al trajecte Formentera-Eivissa, i a l'última tornada de les 23.30 hores per a la ruta Eivissa-Formentera.

Durant el ple, la diputada de Gent per Formentera, Sílvia Tur, ha reclamat l'engegada d'aquest servei per facilitar el desplaçament dels ciutadans entre les Pitiusas.

A més, la moció aprovada també fa constatar "la triple insularitat que afecta als residents de Formentera" i la Cambra balear insta el Govern a convocar "amb caràcter urgent" la Mesa del Transport Marítim per continuar les tasques de diàleg i negociació que permetin avançar en l'aprovació del reglament, que ha de desenvolupar la Llei d'11/2010, del 2 de novembre, ordenació del transport marítim de Balears.

Finalment, la proposta aprovada reclama que l'aprovació i el desenvolupament de la reglamentació derivada d'aquesta llei, "es faci amb prevalença de l'interès general per donar resposta a les necessitats més elementals de connectivitat entre les illes Pitiüses".