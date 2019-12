Patricia Gómez critica que "ni PP ni Vox" condemnessin l'atac a un centre de menors a Madrid la setmana passada

Publicado 10/12/2019 12:50:42 CET

Vox critica la despesa en "organismes i institucions" com l'IBDona que "no serveixen per res"

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha criticat aquest dimarts a la diputada de Vox, Idoia Ribas, que "ni PP ni Vox" condemnessin l'atac a un centre de menors a Madrid la setmana passada i ha plantejat que si aquesta és la manera que ells "defensen la vida"

Gómez ha contestat així a una pregunta sobre la taxa d'avortaments en el ple del Parlament, en la qual Ribas ha censurat que si el Govern eliminés la despesa "d'organismes i quiosquets que no serveixen per res com l'IBDona", es podrien destinar diners a les dones embarassades.

Segons ha dit Ribas, a Balears "la taxa d'avortaments és de 14,3 cada 1.000 dones" i "el 97%" es van fer "sense que hi hagués risc per a la mare". "A les dones reals se'ls ha d'ajudar des de les institucions", ha ressaltat.

Ribas ha destacat que "el fals feminisme" i la "política de grans titulars no ajuda" i ha insistit que s'haurien "d'eliminar" partides com les destinades a memòria democràtica, a la política lingüística o a l'IBDona.

Davant això, la consellera Gómez ha defensat les polítiques del seu departament en aquest sentit i ha dit que la prioritat és "respectar la llibertat de les dones sobre si volen ser o no ser mares". "Tenen dret a decidir sobre el seu cos", ha remarcat.