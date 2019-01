Pere Joan Pons (PSIB) diu que els PGE són "un punt de partida" encara que "comparteix les reivindicacions"

Publicado 16/1/2019 12:07:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputat socialista per Balears al Congrés dels Diputats, Pere Joan Pons, ha declarat aquest dimecres que les inversions recollides als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a la comunitat són "un punt de partida" encara que ha assegurat que els socialistes "comparteixen les reivindicacions de moltes entitats" perquè aquests comptes públics "millorin la inversió territorial".

En roda de premsa, Pons ha afirmat que "estan treballant" perquè s'incorporin les seves reivindicacions" amb la finalitat de que "hi hagi millores" en els PGE per a Balears i ha titllat de "paradoxal" que "la gent que demana millores per a les inversions territorials pacti amb partits que opten per suprimir les autonomies", en al·lusió al pacte a Andalusia entre PP, Ciudadanos i Vox.

El diputat també ha reconegut que des del PSIB "no defugen" del debat sobre "els interessos territorials" i, en referència al Règim Especial de Balears (REB), ha apuntat que "amb el Govern de Rajoy no hi havia ni acord".

D'altra banda, ha suggerit que els líders de PP i Cs a Balears, Biel Company i Xavier Pericay, facin "alguna excursió a Madrid" per "reivindicar" els interessos de Balears i ha insistit que els Pressupostos en el seu conjunt "suposen una millora per als ciutadans del país i de Balears", en referència al caràcter social dels comptes.

Finalment, ha posat l'accent que "per primera vegada" les partides pressupostàries d'aquest any inclouen "el 75 per cent de descompte de resident" per a vols a la Península.