Pérez-Ribas insisteix que Cs no és "la dreta" sinó un "partit liberal, progressista, reformista i europeista"

Publicado 27/6/2019 18:27:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Cs al Parlament, Marc Pérez-Ribas, ha insistit aquest dijous en què la formació taronja no és "la dreta" sinó un "partit liberal, progressista i europeista" que no té "cap acord d'oposició amb PP" o altres partits.

"El Govern ens tindrà el seu costat per a qualsevol tema relacionat amb la innovació perquè és el futur de la nostra joventut i dels estudiants", ha explicat durant la seva intervenció a la sessió d'investidura.

En aquesta línia, ha assenyalat que Cs també està preocupat pel 30 per cent d'atur juvenil que hi ha actualment, però ha assegurat que "no pot ser que la principal mesura per acabar amb aquest problema sigui contractar sis mesos als joves a l'administració".

"És cert que pot ajudar temporalment però si volem que es puguin incorporar al mercat laboral, seria més lògic incentivar a empresaris perquè contractin joves o fomentar l'ocupació juvenil", ha conclòs.