Pericay, sobre les primàries de Cs: "Aquí no s'ha triat el president de Cs a Balears"

Publicado 11/3/2019 13:00:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Cs al Parlament, Xavier Pericay, ha insistit aquest dilluns en que el candidat al Parlament de la formació taronja, Marc Pérez Ribas, "no és el president de Cs a Balears" i ha remarcat que "passarà a ser el portaveu de Cs al Parlament" després de les eleccions autonòmiques del 26 de maig.

En roda de premsa, Pericay ha afirmat que a les primàries del partit "no estava en joc cap orientació ideològica de Cs" i ha reiterat que Pérez Ribas és "el just guanyador". A més, ha avançat que "no anirà" a cap llista. "No sóc la persona adequada per encapçalar llistes ni en Ajuntament ni a Consell, no té cap sentit", ha resolt.

En aquest sentit, el portaveu de Cs al Parlament s'ha referit al fet que "hi ha unes responsabilitats" estipulades als Estatuts del partit i ha apuntat que "molta gent no ho ha llegit així" durant el procés de primàries ja que "és possible" que "s'hagin confós".

"He tingut una quàdruple condició al partit", ha apuntat Pericay en referència a la seva condició de portaveu en el Parlament, portaveu autonòmic, membre del Comitè Executiu a Madrid i responsable de l'àrea d'Educació. "Els afiliats han de saber què estan votant", ha aclarit.

Sobre el procés de primàries a la formació taronja, Pericay ha assegurat que estava "perfectament preparat" per a l'"eventualitat" encara que ha reconegut que "estava totalment convençut" que "guanyaria". A més, ha reiterat que les primàries a Balears han estat "netes" i ha recordat que durant el procés "ja va dir" que "no aniria" a cap llista.

"No vaig fer el pas el 2015 de dedicar-me a la política per tenir un lloc de treball, s'ha pres una decisió al partit i no aniré a buscar un altre lloc", ha subratllat. A més, ha agraït la "confiança" de Pérez-Ribas encara que ha apuntat que "si volia comptar amb mi havia de perdre, no guanyar".

Finalment, Pericay ha insistit que va a continuar "amb les seves responsabilitats" fins al final de la legislatura. "No puc prometre més que això, he posat el meu càrrec a la disposició del partit com a portaveu autonòmic", ha etzibat.

EN CONTRA DEL DECRET LLEI DE VTC

D'altra banda, Pericay ha apuntat que Cs votarà en contra del decret llei sobre la regulació dels vehicles amb conductor VTC ja que, al seu judici, "s'hauria d'haver tramitat com a Projecte de Llei perquè hi hauria temps per permetre esmenes".

En aquest sentit, el portaveu de la formació taronja al Parlament ha considerat que el decret llei és "inconstitucional" ja que "obliga" a contractar el servei de VTC amb 30 minuts d'antelació i, segons Pericay, "va contra el principi de competència recollit als articles 38 i 139 de la Constitució Espanyola".

"La conselleria de Territori, Energia i Mobilitat arriba tard en polítiques d'habitatge, a les xarxes de transport de Mallorca i en la regulació dels VTC", ha remarcat Pericay, qui ha afegit que les empreses "ho portaran als tribunals, hi haurà sentències i tots els ciutadans de Balears acabaran pagant", ha resolt.