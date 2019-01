El PI arrenca el dilluns el procés d'elecció de candidats per a les eleccions de maig

Publicado 11/1/2019 13:49:47 CET

El termini de presentació de candidatures pel Consell de Mallorca i el Parlament acaba el 28 de gener

PALMA DE MALLORCA, 11 Gen. (EUROPA PRESS) -

El PI-Proposta per les Illes arrencarà dilluns que ve el procés d'elecció de candidats per a les eleccions autonòmiques i municipals de maig de 2019.

En concret, el dilluns s'obrirà el termini perquè els afiliats puguin presentar candidatures per ser triats cap de llista d'El PI, al Parlament i al Consell de Mallorca. El termini de presentació de candidatures acaba el 28 de gener.

Per presentar candidatura és necessari comptar amb l'aval mínim d'un 5 per cent del cens del PI a Mallorca. Si només es presenta un candidat per encapçalar cadascuna d'aquestes llistes, el 2 de febrer el Consell General del partit ratificarà i designarà oficialment als candidats.

Si hi ha més d'un candidat a qualsevol d'aquestes dues llistes, el Consell obrirà un procés de primàries i els afiliats podran votar.

Segons la presidenta del Comitè Electoral d'El PI, la diputada Maria Antònia Sureda, aquesta possibilitat de primàries "és la principal novetat que ha engegat la formació en la designació de candidats". Aquesta opció es va decidir a l'últim Congrés del PI, en 2017, per "facilitar el procés de participació de tots els afiliats en la designació de candidats".

Pel que fa als caps de llista municipals, com estableixen els estatuts del partit, serà cada comitè local el qui decidirà si obre un procés similar amb possibilitat de primàries o fa una designació directa del candidat. Els municipis tenen també llibertat per establir les seves pròpies dates.