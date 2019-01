PI reitera que Ribas és una "trànsfuga" i mantenen el termini perquè abandoni les seves responsabilitats polítiques

Publicado 24/1/2019 18:31:00 CET

EIVISSA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La formació PI de Sant Antoni ha considerat aquest dijous que l'ex regidor del seu partit en aquesta localitat, Cristina Ribas, és una "trànsfuga" i ha mantingut la seva petició que Ribas renunciï per "responsabilitat" a la seva acta.

En un comunicat, El PI ha assegurat que han assumit "totalment" els preceptes del Pacte Antitransfuguisme signat entre els diferents partits i, per això, han considerat que "és moment de ser seriós i rigorós".

En cas que Ribas no renunciï, han tornat a demanar a l'alcalde, José Tur, que a part de les regidories que gestiona. "És un cas clar de transfuguisme si l'alcalde manté a Ribas com a membre del govern municipal", ha declarat el portaveu de PI a Sant Antoni, Joan Torres, qui ha destacat que el pacte de govern va ser subscrit amb el PSOE, i no a títol personal amb Ribas, per la qual cosa l'ex regidor del PI "està actuant de forma egoista i amb moltes guanyes de pegar-se a la cadira".

Segons Torres, els regidors del PI a Sant Antoni no obliden la "vocació pública" que comporta un càrrec electe, "una cosa que sí que estan oblidant tant Ribas com l'alcalde del PSOE".