El PI s'abstindrà en la votació dels senadors, mentre que Cs i Vox eludeixen revelar el sentit del seu vot

Publicado 10/7/2019 14:43:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PI s'abstindrà aquest dijous, durant el ple del Parlament, en la votació dels senadors proposats per PP i PSOE --Vicent Marí Bosó i Vicenç Vidal, respectivament-- per representar a la Comunitat en la Cambra alta i, per la seva banda, després de la Junta de Portaveus, Vox i Cs han eludit revelar el sentit del seu vot abans de la sessió d'obertura de la Càmera.

Així ho ha explicat el portaveu de Cs en el Parlament, Marc Pérez-Ribas, qui ha afegit que han demanat una "intervenció per fixar posició" i poder "justificar el vot i els seus criteris" per nomenar els senadors. El portaveu del PI, Jaume Font, ha considerat que "no té molt sentit" aquesta petició i ha afegit que "el que és una llàstima" és que "només siguin els grups parlamentaris majoritaris els qui proposin el candidat".