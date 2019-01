La 'Plataforma No a TCI' es constitueix "contra els tractats de comerç" i incia una recollida de signatures

Publicado 22/1/2019 12:39:23 CET

La Plataforma 'Mallorca no als tractats de comerç i inversió' (Plataforma No als TCI) s'ha constituït aquest dimarts "contra els tractats de comerç" ja que "beneficien a les grans multinacionals i posen fora de joc el mecanisme ordinari de la justícia" dels Estats i ha iniciat una campanya de recollida de signatures que coincideix amb l'inici del Fòrum Econòmic de Davos i en la qual pretenen arribar a les 250.000 signatures "per defensar els drets de la ciutadania davant el lliure mercat".

En roda de premsa, la plataforma s'ha referit a la "vulnerabilitat" del territori insular la qual "implica una legislació específica" i han assenyalat que "estan oberts a parlar amb tots els partits" de Balears per "influir" a les eleccions del mes de maig. A més, han criticat els tribunals d'arbitratge inclosos als tractats de comerç que "permeten a les multinacionals demandar els Estats en tribunals privats".