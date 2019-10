El ple del Parlament rebutja la proposta del PP a favor del turisme de creuers

Publicado 1/10/2019 16:13:00 CET

El creuer 'Simphony of the Siguis' en el port de Palma

El creuer 'Simphony of the Siguis' en el port de Palma APB - Archivo

PALMA DE MALLORCA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha rebutjat aquest dimarts la proposició no de llei (PNL) presentada pel PP amb la qual el partit pretenia que la Càmera constatés "els efectes positius" del turisme de creuers, entre altres punts.

La proposta ha rebut 25 vots a favor (PP, Cs, Vox i PI) i 30 en contra (PSIB, MÉS, Unides Podem i el Grup Mixt). La diputada 'popular' Salomé Cabrera ha acusat al 'Pacte' de fer una "interpretació esbiaixada del turisme de creuers" i ha defensat que es tracta d'un tipus de turisme "que no consumeix territori" al mateix temps que genera una "elevada despesa".

La proposta, de sis punts, també demanava crear una taula de treball específica per al turisme de creuers i encarregar un informe tècnic "elaborat per un organisme independent" sobre els efectes del turisme de creuers a Balears.

Així mateix, instava l'Autoritat Portuària de Balears (APB), al Govern i a l'Ajuntament de Palma a impulsar mecanismes mitjançant noves tecnologies per ordenar els fluxos turístics; i estudiar la possibilitat de crear infraestructures perquè els bucs es connectin a la xarxa elèctrica per reduir les emissions contaminants. També reclamava una estratègia de promoció del turisme de creuers "adaptada a cadascuna de les diferents realitats d'illes i ports".

INTERVENCIONS DELS GRUPS

En el torn d'intervencions dels grups, el portaveu de Cs, Marc Pérez-Ribas, ha avisat que "sostenible és una paraula buida sense associar-se a creixement o desenvolupament", per la qual cosa s'ha preguntat si el Govern aposta "per un creixement sostenible o per una reducció turística".

Des de Vox, el diputat Sergio Rodríguez ha acusat l'esquerra de "jugar a 'Pedrito i el llop'" amb l'emergència climàtica. "Quan hi hagi una emergència real ningú els creurà", ha dit. A més, ha criticat que "el cap de l'APB demani que vinguin menys creuers, en contra dels interessos de l'empresa que dirigeix".

Per la seva banda, el diputat del PI Josep Melià ha explicat que han donat suport a la iniciativa sobre la base d'una lectura "des de la seva literalitat", i ha argumentat que "tota activitat econòmica té efectes negatius".

En contra, el diputat d'Unides Podem Pablo Jiménez, encara que no ha negat "l'impacte econòmic positiu del turisme de creuers per determinades ciutats", ha criticat la contaminació causada pels creuers i ha avisat que molts són vaixells "amb banderes de paradisos fiscals".

Des de MÉS per Mallorca, Joan Mas 'Collet' ha acusat el PP de "fer un ús pervers del llenguatge" en la redacció de la proposta. A més, ha defensat que "no es pot fiar tot al lliure mercat", sinó que "el turisme és com un fill, tan important és estimar-lo com posar-li límits, per moltes rebequeries que tingui". En la mateixa línia s'ha pronunciat la diputada de MÉS per Menorca (Grup Mixt) Patrícia Font, que ha argumentat que "sense límits no hi ha futur".

Finalment, el diputat socialista Damià Borràs ha dit que el PP no té "la patent de la defensa del turisme, ni la patent de la defensa dels creuers", i els ha demanat "sumar-se a l'acció" contra el canvi climàtic.