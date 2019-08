La Policia de Sant Josep tramita 178 denúncies contra venedors ambulants aquest estiu

Publicado 9/8/2019 17:13:18 CET

EIVISSA, 9 Ag. (EUROPA PRESS) -

La Policia Local de Sant Josep ha interposat fins a mitjans de juliol un total de 178 denúncies contra venedors ambulants, 46 d'elles a l'entorn del Parc Natural de Ses Salines. Segons ha informat l'Ajuntament, s'ha intervingut a més nombrós material destinat a la venda.

El regidor de Turisme, Vicent Roselló, ha explicat que la compra als venedors ambulants "perjudica a tots", també a qui adquireix aquests productes que "posen en risc la salut" al no existir el "control que assegura la qualitat del que s'ha comprat".

A més, ha lamentat la "competència deslleial" que suposa per al comerç, sent una "molèstia per les tàctiques intimitadorias i l'assetjament dels venedors".

L'edil ha destacat altres tipus d'intrusisme que posen en risc als turistes, com el transport il·legal. En aquest sentit, s'han efectuat més de 70 controls aquest estiu amb més de 30 conductors il·legals denunciats.

7.000 FULLETS CONTRA LA VENDA AMBULANT

L'Ajuntament de Sant Josep repartirà 7.000 díptics informatius per alertar els turistes sobre els perills dels productes oferts en la venda ambulant, així com sobre la nul·la protecció dels compradors davant possibles fraus o defectes.

El fullet ha estat editat en sis idiomes pel Consell i els díptics han estat facilitats a la regidoria de Turisme de Sant Josep per al repartiment. En ells, es recorda que la venda ambulant està prohibida en tota Eivissa.

Amb la campanya, ha explicat l'Ajuntament, se cerca conscienciar els turistes perquè no contribueixin a incentivar aquestes pràctiques. A més, es ressalta el risc que suposen per a la salut els productes que no ofereixen garanties.

Els fullets han estat editats en castellà, català, anglès, alemany, francès i italià i poden recollir-se en oficines d'informació turística del municipi i establiments hotelers.