Policies condemnats per humiliar a una companya lesbiana recorren al Suprem per vulneració de drets fonamentals

Publicado 10/4/2019 14:27:10 CET

Consideren que es va posar a l'opinió pública en contra mentre la denunciant es postulava "a càrrecs polítics de confiança"

PALMA DE MALLORCA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Els dos policies locals de Palma --R.P. i A.J.L.-- que van ser condemnats al juny de l'any passat per coaccions per humiliar a una companya lesbiana han recorregut la decisió davant el Tribunal Suprem per vulneració de drets fonamentals.

En el seu recurs de cassació, la defensa dels policies argumenta, entre altres motius, que "no es va permetre utilitzar lliurement tots els mitjans de prova permesos" i que "es van condemnar delictes prescrits" per justificar la resta de la condemna.

Així mateix, consideren que es va vulnerar la presumpció d'innocència "donant credibilitat a la versió de la denunciant" quan s'havia produït una "contradicció entre els testimoniatges" i perquè creuen que "no han tingut dret a un judici just".

Sobre això últim, mantenen que es va posar a l'opinió pública en contra mitjançant filtracions i més quan la denunciant --Sonia Vivas-- es postulava a "càrrecs polítics de confiança".

Cal recordar que el febrer d'aquest any el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ja va rebaixar la condemna a tots dos policies. Aquesta va passar de dos anys de presó a 15 mesos de presó. La resta de la sentència de juny es va confirmar. La sentència condemnava a més a R.P., com a autor d'un delicte de denúncia falsa i un delicte de fals testimoniatge a dos anys i dos mesos de presó.

D'aquesta manera, el TSJIB va estimar en part els recursos de R.P. i A.J.L. --defensats per Iván García López i Fernando Merino, respectivament--- i modificava solament la sentència de juny en el sentit que la pena per coaccions que els va imposar va ser de 15 mesos per a cadascun dels acusats, en comptes de dos anys.

En concret, la sentència considera provat que els dos agents, R.P. i A.J.L., van coincidir en l'unitat motoritzada nocturna amb la denunciant i que manifestaven el seu menyspreu a la seva condició d'homosexual amb gestos, acudits i abusos verbals.

L'AUDIÈNCIA DÓNA PER PROVAT LA FUSTIGACIÓ PER SER HOMOSEXUAL

L'Audiència va absoldre els companys de la víctima del delicte contra la integritat moral perquè encara que considera provada la situació de fustigació de la víctima per la seva condició d'homosexual, els fets han prescrit, en haver passat vuit anys des que van ocórrer fins que es van incoar les diligències prèvies.

La sentència també va recollir com a fets provats que després que la dona revelés l'assetjament durant una entrevista en un mitjà de comunicació, els seus dos companys es van sentir al·ludits i van orquestrar una estratègia d'assetjament amb l'objectiu de desacreditar-la i escarmentar-la, presentant una denúncia falsa i pressionant a l'ex-parella de la seva companya perquè declarés en contra seva.

Aquesta persona va ser objecte de seguiment per un vehicle, i encara que la Sala va considerar que el testimoniatge de l'exparella reunia tots els requisits de credibilitat, no va poder acreditar que el seguiment fos realitzat pels acusats.

Els magistrats també consideren provat que R.P. va declarar falsament en el jutjat acusant la seva companya d'haver intentat agredir un detingut. L'acusat va intentar argumentar que les denúncies pel tracte homofòbic eren una resposta de la dona a un retret que ell li hauria fet per aquesta suposada agressió.

La defensa de l'acusat va al·legar que la denúncia presentada contra l'agent no es va investigar pel Jutjat, una afirmació que l'Audiència rebutja. "Es va investigar si més no sentint al denunciant i portant documentals a la causa", van assenyalar.

En la sentència, l'Audiència va manifestar la seva "plena convicció" en què R.P. "sabia que els fets que denunciava eren incerts, faltant amb això a la veritat", i que la denúncia "es va fer amb ànim de perjudicar la víctima com a represàlia.