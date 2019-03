El portaveu d'El PI: "El candidat Ensenyat m'ha recordat al president Bauzá"

Publicado 27/3/2019 13:17:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Març (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'El PI en el Consell de Mallorca, Antoni Pastor, ha qualificat d'"electoralista" el discurs del president de la institució insular, Miquel Ensenyat, al Debat de Política General iniciat aquest dimecres, i l'ha comparat amb l'expresident del Govern, José Ramón Bauzá. "El candidat Ensenyat m'ha recordat al president Bauzá", ha dit.

En declaracions als mitjans després de finalitzar la primera sessió d'aquest debat anual, Pastor ha considerat que Ensenyat s'ha presentat a si mateix com "una persona imprescindible" que "si no fora per ell el Consell ja no existiria". A més, ha apuntat que "ningú ho recordarà com un president dialogant" i l'ha acusat d'"utilitzar fins a l'últim dia" a la institució "com a plataforma per arribar al Parlament".