PP alerta de "seriosos dubtes legals" de la tornada de l'ITS als hotelers afectats per Thomas Cook i a Cs "li preocupa"

Publicado 8/10/2019 14:05:49 CET

Guasp considera que l'ITS és el "calaix desastre" del Govern

PALMA DE MALLORCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP en el Parlament, Toni Costa, ha alertat aquest dimarts de "seriosos dubtes legals" de la tornada de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) als hotelers afectats per la fallida del touroperador britànic Thomas Cook --anunciat pel Govern-- i, en aquest sentit, la portaveu adjunta de Cs, Patricia Guasp, ha afegit que "els preocupa" com "pretenen encaixar-ho legalment i tributàriament".

En declaracions als mitjans en la Càmera balear, Costa ha criticat que el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, "no hagi explicat com té previst l'Executiu autonòmic instrumentalitzar-ho" i ha sostingut que "és de sentit comú que, si es retorna als establiments, per què no es retorna, alhora, als turistes que són els contribuents de l'impost".

Per la seva banda, Guasp també ha retret a Negueruela que "no hagi respost al que pretenen fer" i ha afegit que és l'ITS és el "calaix desastre" del Govern. "La 'ecotaxa' no pot considerar-se com el llum dels desitjos d'Aladdin, demanem que siguin rigorosos", ha conclòs.