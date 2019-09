El PP demana saber si Armengol va pagar per ser entrevistada a 'The Guardian'

Publicado 19/9/2019 13:29:26 CET

El Govern assegura que la seva política és no pagar per entrevistes

PALMA DE MALLORCA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grup Parlamentari Popular ha registrat una sol·licitud de documentació per conèixer si des del Govern es va pagar perquè la presidenta, Francina Armengol, fóra entrevistada en 'The Guardian', tal com ha publicat 'Elconomista.es'.

Segons ha explicat el secretari general del PP i diputat 'popular', Antoni Fuster, volen tenir accés a l'expedient complet d'aquesta entrevista, saber què ha costat i si hi ha hagut entrevistes similars.

Fuster ha considerat "indecent" aquest fet i ha assegurat que el president valencià Ximo Puig ha reconegut el pagament de 43.000 euros per una entrevista similar. "Volem saber què va costar aquesta entrevista per donar-se autobombo, com es va tramitar i qui la va negociar", ha dit.

"Amb la quantitat d'assessors de comunicació que té Armengol i amb la situació dels comptes públics, ens sembla indecent que es gasti aquests diners en una entrevista", ha asseverat.

Per la seva banda, el Govern ha assegurat que la seva política de comunicació és no pagar per entrevistes i no li consta que s'hagi pagat ni des de Presidència, ni des de cap Conselleria.

Fonts del Govern han explicat que s'està comprovant què ha passat, si es va publicar, què es va fer i si va haver-hi contraprestació però, de moment, no tenen constància d'això.

En aquest sentit, han recalcat que, per norma, està prohibit aquest tipus de patrocinis i subvencions i que quan se'ls ha ofert les han rebutjat de manera sistemàtica.