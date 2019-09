El PP diu que el Consell de Menorca és "incapaç" de reprendre la redacció del projecte de millora de la carretera

Publicado 11/9/2019 12:35:14 CET

MENORCA, 11 Set. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusat aquest dimecres al Consell Insular de Menorca de ser "incapaç" de reprendre la redacció del projecte de millora del tram de carretera general que uneix les localitats de Maó i Alaior.

Els 'populars' han recordat que la paralització de la redacció del projecte de més d'un any ha motivat la resolució del contracte per part de l'empresa adjudicatària, Inypsa. "L'empresa té dret a cobrar els treballs realitzats fins al moment i també a cobrar una indemnització", han assenyalat.

"Ja veurem com acaba aquest assumpte d'Inypsa. De moment, el que sabem és que el govern del Consell va acordar l'aixecament de la suspensió dels treballs el 14 de gener del present any i avui dia estan encara parats. No és que tinguin les obres parades com tothom pateix cada dia, és que no sabem ni tan sols si tenim empresa per redactar el projecte", ha remarcat aquest dimecres la presidenta i portaveu del Grup Popular, Misericordia Sugrañes.

El conseller del Grup Popular, Adolfo Vilafranca, ha declarat que el govern del Consell "s'ha dedicat a sabotejar el treball d'aquesta empresa, primer contractant a dit un enginyer agrònom perquè fes una proposta per a la rotonda de l'Argentina, després contractant un paisatgista perquè informés de l'encreuament de Rafal Rubí i finalment tapant de documentació addicional a l'empresa", ha subratllat.

"Tenim un nou capítol de la pantomima en el qual s'ha convertit la història de la reforma de la carretera general entre Maó i Alaior", ha afegit Sugrañes, que també ha exigit a Mora que "posi fi a aquesta situació traient del calaix el projecte del PP i licitant les obres de nou".