El PP de Formentera critica que el REB exclogui al Port de la Savina en el seu articulat

Publicado 26/2/2019 17:50:13 CET

FORMENTERA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partit Popular de Formentera ha criticat aquest dimarts que el Règim Especial de Balears (REB) hagi exclòs el Port de la Savina en el seu articulat.

Segons ha considerat aquesta formació en un comunicat, el nou REB és "paper mullat" posat que només han estat inclosos els ports de Menorca i Eivissa.

A més, han lamentat que "ni tan sols s'esmenti el sobrecost que han de pagar els formenterenses per l'aigua, uns dels preus més alts d'Espanya. Els costos de producció són massa elevats perquè siguin assumits al 100 per cent per una població tan petita".

A mb tot, han considerat que l'equip de govern insular de Gent per Formentera "no té cap mena d'influència" fora de l'àmbit de l'Illa i que les millores en inversions i finançament que han arribat en els 12 últims anys "són producte de l'esforç negociador de governs anteriors".

La formació ha criticat també que no es tingui en compte la doble insularitat de Formentera i els sobrecostos que comporta el tractament dels residus i el seu trasllat a l'abocador de Ca na Putxa a Eivissa ja que no es fixa cap partida per a finançar el cost d'aquest trasllat.