El PP insta el Govern a demanar a Madrid "un decret llei" per a la contractació de fixos discontinus a Balears

Publicado 29/1/2019 13:18:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputat del PP en el Parlament, Santiago Tadeo, ha demanat aquest dimarts en el ple del Parlament que el Govern insti el Govern d'Espanya a "fer un decret llei perquè les empreses puguin contractar fixos discontinus a Balears", una qüestió que Tadeo ha plantejat al conseller de Treball, Iago Negueruela, relativa a si la bonificació per a la contractació de fixos discontinus "que tant ajuda Balears" estarà vigent l'any 2019.

En aquest sentit, Negueruela ha replicat que les bonificacions "no estan en perill" perquè els Pressupostos Generals de l'Estat incorporen la disposició addicional que inclou aquesta mesura "any rere any" i ha censurat que el PP doni "poques lliçons" en matèria turística. A més, el conseller de Treball ha recordat que en l'última votació als Pressupostos per a Balears "el PP va votar contra els pressupostos de l'Aetib, van votar contra la promoció turística".