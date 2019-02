El PP de Menorca exigeix a Antoni Camps la seva renúncia com a diputat

Publicado 26/2/2019 10:25:28 CET

MENORCA, 26 Febr. (EUROPA PRESS) -

La direcció del PP de Menorca ha exigit a Antoni Camps la seva renúncia a l'acta de diputat autonòmic, així com que formalitzi la seva baixa com a afiliat de la formació, segons han informat aquest dimarts en un comunicat.

El motiu d'aquesta decisió és la confirmació que Camps aquesta gestionant i participant en la formació de candidatures de Vox per concórrer a les eleccions.

Antoni Camps serà rellevat el Parlament per la secretària general del PP de Menorca, Asunción Pons, que ocupa el sisè lloc en la candidatura del PP per la circumscripció de Menorca i que ja va exercir com a diputada autonòmica durant l'anterior legislatura.