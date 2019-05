El PP de Menorca proposa un "gran acord" per l'energia basat en informes "rigorosos"

Publicado 20/5/2019 18:41:45 CET

La candidata del PP al Consell Insular de Menorca, Misericòrdia Sugrañes, ha escenificat aquest dilluns la seva aposta per "l'ús intel·ligent de l'energia renovable" i ha proposat un "gran acord" en aquesta qüestió basat en informes "rigorosos", allunyat d'interessos locals i amb finançament".

"Estem a favor d'aprofitar zones degradades com l'abocador d'Es Milà I i Es Milà II i de posar plaques en determinades zones com el terrè annex a la planta desnitrificadora des Castell, però no de tapar 1.000 hectàrees de sòl rústic de forma indiscriminada", ha explicat Sugrañes.

La candidata ha anunciat el seu compromís de proposar la resta de formacions i agents socials "un gran pacte per l'energia" basat "en informes tècnics rigorosos que resolguin els nombrosos interrogants que hi ha, que compti amb el finançament garantit perquè en cas contrari és un brindis al sol i, en definitiva, que estigui allunyat dels interessos electorals d'uns partits que s'han dedicat històricament a torpedejar l'energia renovable".

"Susana Mora no ha posat ni un metre quadrat de plaques en quatre anys, no ha deixat ni contractada la redacció de cap projecte i s'ha tret de la màniga un document, refregit d'altres anteriors, per tenir alguna cosa amb el que presentar-se a les eleccions després d'un fracàs darrere l'altre", ha lamentat.

Sugrañes creu que s'ha volgut "començar la casa per la teulada" anunciant un "85 per cent d'energia renovable el 2030", objectiu "que cap enginyer seriós es creu".

"És una contradicció majúscula que als debats, les candidates del PSOE i MÉS per Menorca, Susana Mora i Maite Salord, respectivament, diguin que s'ha de preservar el sòl rústic, que s'ha de protegir el paisatge i sense cap estudi seriós decideixin carregar-se 1.000 hectàrees de Menorca perquè és cool i ven bé", ha subratllat.

No obstant això, ha celebrat que "Mora hagi rectificat perquè s'ha donat compte dels seus propis disbarats i hagi dit que on posa 1.000 hectàrees en realitat vol dir 130".