El PP de Palma presenta 5 al·legacions a la modificació de la façana marítima i alerta de "més judicis i reclamacions"

Publicado 18/3/2019 11:32:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Març (EUROPA PRESS) -

El PP de Palma ha presentat cinc al·legacions a la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) en relació a la façana marítima del municipi i ha alertat que podria provocar "més judicis, reclamacions i indemnitzacions", un fet que demostra que, segons la regidora 'popular' Lourdes Bosch, "Hila o Noguera no tenen cap objecció en carregar sobre els palmesans els nyaps que va fer part del seu equip el 2009".

En roda de premsa aquest dilluns, Bosch ha afegit que "la política no pot estar per sobre de la legalitat" i ha sostingut que "o són irresponsables demagògics o els importa ben poc les resolucions que cauran sobre els palmesans, després de 10 anys de judicis ja" i, d'altra banda, la portaveu del PP a Palma, Marga Durán, ha demanat la reprovació dels dos regidors d'Urbanisme, Antoni Noguera i José Hila, per "no haver elaborat un pla general en aquesta legislatura" quan "en la passada es va deixar la documentació preparada".