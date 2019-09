El PP reclama al Consell que "es posi a treballar" davant l'"estat pèssim" del Poliesportiu Sant Ferran

Publicado 10/9/2019 13:26:47 CET

Los consellers del PP de Mallorca Raquel Sánchez y Llorenç Galmés, en la visita al Poliesportiu Sant Ferran. - PP

PALMA DE MALLORCA, 10 Set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Grup Popular en el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha reclamat aquest dimarts a la institució insular que "es posi a treballar" enfront de l'"estat pèssim" i la "deterioració" del Poliesportiu de Sant Ferran, a Palma, "en teoria de referència a Mallorca".

Així s'ha expressat Galmés en una visita al poliesportiu, on ha criticat que el curs escolar, que arrenca aquest dimecres, "comenci amb instal·lacions esportives com aquesta en estat lamentable".

Durant la visita, acompanyat de la consellera del PP Raquel Sánchez, Galmés ha recordat que al poliesportiu "acudeixen alumnes als matins i nombrosos esportistes a la tarda".

Per tot això, el PP ha avançat que en el proper ple preguntarà a l'equip de govern pel projecte de reforma d'aquestes instal·lacions. "Hauria d'haver-se fet ja una inversió inicial i urgent de, com a mínim, un milió d'euros al recinte esportiu", ha protestat Galmés, que ha alertat que l'estat del poliesportiu pot suposar "un perill per als usuaris".