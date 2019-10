El preu de l'habitatge de segona mà baixa un 0,6% a Balears en el tercer trimestre

Publicado 3/10/2019 13:20:54 CET

El preu de l'habitatge de segona mà experimenta al setembre

una baixada trimestral del 0,6 per cent, situant el preu en 1.891 euros per metre quadrat a Balears, segons les dades de l'Índex Immobiliari Fotocasa. Aquest valor està un 40 per cent per sobre de la mitjana espanyola.

En el tercer trimestre de 2019 els valors presenten increments lleus i moderats. Amb prou feines 12 mesos el preu de l'habitatge a Balears ha pujat un 5,6 per cent, uns 141 euros més per metre quadrat. És a dir, per un habitatge de 80 metres s'estan pagant 211.600 euros al setembre de 2019 (2.645 euros/m2), enfront dels 200.297 euros que es pagava al setembre de 2018 (2.504 euros/m2).

Balears ocupa la tercera posició al rànquing de Comunitats Autònomes amb el preu de l'habitatge de segona mà més alt en el tercer trimestre de 2019. Cal recordar que Balears va aconseguir el seu màxim històric en el preu mitjà de l'habitatge a l'abril de 2007, amb un valor de 2.762 euros/m2. Des de llavors la comunitat ha acumulat un descens d'un -4%.

Les dades revelen també que, en un any, el preu interanual de l'habitatge a Espanya puja un 2,3%, uns 42 euros més per metre quadrat. És a dir, per un habitatge de 80 metres a Espanya s'està pagant 151.249 euros al setembre de 2019 (1.891 euros per metre quadrat) enfront dels 147.888 euros que es pagava al setembre de 2018 (1.849 euros per metre quadrat).

En relació als increments trimestrals de les Comunitats Autònomes, les que incrementen el seu preu són: Andalusia (0,6%), Aragó (0,4%), La Rioja (0,4%) i Astúries (0,2%). D'altra banda, les comunitats amb descensos són: Catalunya (-4,2%), Navarra (-3,5%), Galícia (-2,6%), Castella-la Manxa (-2,2%), Canàries (-2%), Comunitat Valenciana (-1,9%), Castella i Lleó (-1,7%), Extremadura (-1,5%), Cantàbria (-1,3%), Regió de Múrcia (-1,2%), Madrid (-0,7%), País Basc (-0,7%) i Balears (-0,6%).

Pel que fa al rànquing de preus per comunitats, Madrid, que ocupa el primer lloc, és una única que supera la barrera dels 3.000 euros, en concret es paga per metre quadrat uns 3.012 euros. La segueixen les comunitats de País Basc (2.794 euros per metre quadrat), Balears (2.645 euros per metre quadrat) i Catalunya (2.438 euros per metre quadrat). D'altra banda, la comunitat amb el preu més econòmic és Extremadura amb 1.089 euros per metre quadrat, seguida de Castella-la Manxa (1.103 euros per metre quadrat) i Regió de Múrcia (1.131 euros per metre quadrat).

MUNICIPIS BALEARS

El preu mitjà de l'habitatge de segona mà puja en el tercer trimestre de 2019 en 16 dels 24 municipis analitzats. A Sant Josep de sa Talaia es detecta el major increment trimestral de Balears (+6%). Li segueixen els municipis de Santa Eulària des Riu (4,6%) i Capdepera (3,9%). D'altra banda, el municipi amb major descens trimestral és Alcúdia amb -5,2%.

El preu mitjà de l'habitatge de segona mà més elevat es troba a Eivissa, amb 5.246 euros/m2, seguit de Santa Eulària des Riu, amb 4.497 euros/m2 i Sant Josep de sa Talaia, amb 4.184 euros/m2. D'altra banda, la ciutat més econòmica és Sa Pobla amb 1.317 euros/m2.