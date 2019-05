Prohens: "Els resultats són dolents però toca fer autocrítica, saber on hem fallat i reaccionar ràpid"

Publicado 29/4/2019 11:36:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata electa del PP al Congrés per Balears, Margalida Prohens, ha assegurat que els resultats de les eleccions generals d'aquest diumenge "són dolents per als 'populars' però que, ara, el que cal fer és autocrítica, saber on s'ha fallat i reaccionar ràpid perquè hi ha una altra cita en un mes", en referència als comicis municipals i autonòmics del 26 de maig.

Així ho ha manifestat Prohens declaracions a Europa Press aquest dilluns, després dels resultats de les generals que atorguen un sol diputat enfront dels tres que tenia en la passada legislatura.

En aquest sentit, la candidata electa ha apuntat que "podria deure's a la fragmentació de la dreta" i ha recordat que el PP "ja ho anava dient". A més, ha esperat "un Govern central estable, sense concessions" i ha avisat que "estaran molt vigilants".

D'altra banda, preguntada per si els resultats podrien extrapolar-se a la cita del 26 de maig, Prohens ha dit que "de cap manera", que "es corregirà" i, a més, "n'hi ha prou amb veure resultats on el PP té majories més que folgades".