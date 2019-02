El projecte 'Oceàniques' del Centre Oceanogràfic de Balears reivindica el protagonisme de les dones científiques

Publicado 11/2/2019 14:53:07 CET

El Centre Oceanogràfic de Balears ha celebrat aquest dilluns una jornada d'activitats al voltant del projecte 'Oceàniques', amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, que ha servit per reivindicar el protagonisme de les dones científiques i animar a l'estímul de la vocació de les nenes en aquest camp.

Segons ha informat la Delegació del Govern de Balears, el projecte té com a objectiu divulgar el treball de científiques dedicades a l'estudi dels oceans, tant actuals com del passat, donar a conèixer la seva vida i obra, tractant així de generar vocacions científiques en nenes i nens, fomentar la seva creativitat, la seva capacitat de decisió i el tracte igualitari enfront de les desigualtats de gènere des d'edats primerenques.

La jornada d'aquest dilluns ha consistit en la lectura d'un manifest i la presentació del llibre i l'exposició 'Oceàniques: pioneres de l'oceanografia'. A més, s'ha realitzat l'entrega dels premis a les guanyadores i guanyadors dels concursos 'Còmics d'Oceàniques' i 'Youtubers Oceàniques', i s'ha presentat el resultat dels seus treballs.

Els alumnes del col·legi Pius XII de Palma han participat en els concursos del projecte 'Oceàniques', impulsat a nivell nacional per Ana Morillas, responsable de comunicació i divulgació del Centre Oceanogràfic de Balears.

La delegada del Govern, Rosario Sánchez Grau, ha participat en la celebració de la jornada acompanyant al director del Centre Oceanogràfic, Antoni Quetglas, i a tot el seu equip investigador i personal. També ha estat present Josep Lluís Pons, director general d'Innovació i Investigació del Govern dels Illes Balears.

Sánchez ha volgut aprofitar la visita per reunir-se amb el director del Centre Oceanogràfic, Antoni Quetglas per tractar diferents qüestions, entre elles, el Reial decret-llei aprovat el divendres passat pel Consell de Ministres que inclou un paquet de mesures urgents per facilitar la investigació.