Prop de 833 estudiants universitaris de Balears es beneficiaran el 2019 de les ajudes europees de desplaçament

Publicado 17/4/2019 14:50:13 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Programa d'Ajudes de Desplaçament dins de la Unió Europea per cursar estudis universitaris fora de l'illa de residència, que compta el 2019 amb un total de 500.000 euros, beneficiarà a 833 estudiants de Balears que rebran 600 euros com a màxim per ajuda.

Segons ha informat la Conselleria d'Educació en un comunicat, es tracta d'aproximadament un 19% més que l'any 2018.

D'altra banda, també s'han convocat ajudes de desplaçament per a alumnes de Balears que cursin estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors en la Unió Europea durant el curs acadèmic 2018-2019, amb una dotació total de 12.000 euros, 600 euros com a màxim per ajuda.

El termini de presentació de sol·licituds d'ambdues convocatòries és del 10 d'abril al 14 de juny de 2019.

A part de les ajudes de desplaçament, aquest any com a novetat, la Conselleria també preveu per a l'any 2019 ajudes per a la mobilitat.

En els propers mesos es convocaran ajudes complementàries per a alumnes de Balears que participin en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea, amb una partida total de 150.000 euros.

Aquesta convocatòria preveu la tradicional modalitat d'ajudes de mobilitat dins de l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània amb un total de 12.000 euros addicionals, la qual cosa suposa 20 ajudes de 600 euros cadascun.

L'Euroregió Pirineus Mediterrània, creada el 29 d'octubre de 2004, és un projecte de cooperació política entre Balears, Catalunya i Occitània amb l'objectiu de crear en el nord-oest del Mediterrani un pol de desenvolupament sostenible basat en la innovació i la integració social i econòmica del territori i contribuir a la construcció d'una Europa unida, solidària i propera als ciutadans.

Cal recordar que es manté el programa de beques d'allotjament en la residència universitària de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que té la finalitat de fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari.

Com a novetat, des de 2018 també es preveu una ajuda específica per a la incorporació de dones en els estudis que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior.