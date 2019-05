Prop de la meitat dels balears té sobrepès, segons PiC

Publicado 21/5/2019 14:51:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Un 45,8 per cent dels balears té problemes de sobrepès i assegura estar per sobre del seu pes ideal, encara que el 74,7 per cent afirma practicar algun esport, d'acord amb les dades de l'II Baròmetre sobre Autocura de la població espanyola elaborat per PiC, marca de productes per l'autocura de la salut.

El Baròmetre revela que, en aquest sentit, la xifra de balears que afirma practicar algun esport ha crescut un 3,6 per cent respecte a l'any anterior i, en percentatge, els esports més practicats són 'Running' amb un 37,1 per cent; natació, 33,9 per cent; i gimnàstica de maquines i grupal, 24,2 per cent en ambdues.

Segons apunten des de Pic, un 60,2 per cent afirma "tenir en ment" reduir el seu pes en els pròxims mesos, enfront de tan sols un 15,7 per cent que contempla pujar de pes en un període curt de temps.

Un 59 per cent dels enquestats han relatat que es pesen almenys una vegada a la setmana per diverses raons, tenir un major autocontrol és la principal motivació per al 55,4 per cent, per sobre d'aquells que ho fan per una qüestió de salut, un 21,7 per cent.