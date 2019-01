El PSIB articula la seva Conferència Política de març en quatre eixos, amb especial atenció al feminisme

Publicado 16/1/2019 20:24:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha articulat la Conferència Política que celebrarà els dies 16 i 17 de març entorn de quatre eixos: economia i treball; igualtat d'oportunitats i qualitat de vida; govern de proximitat; i finalment, feminisme, que tindrà "un paper clau".

Així ho ha anunciat el portaveu del PSIB, Iago Negueruela, que ha afirmat que vetllaran "perquè en tots els eixos les polítiques d'igualtat i feminisme hi estiguin presents".

"Per a nosaltres, el feminisme és cabdal i, per descomptat, s'ha d'adaptar de forma transversal en cada un dels eixos, més enllà de donar-li la importància de tenir un eix dedicat", ha ressaltat.

Els quatre eixos es divideixen al seu torn en tretze àrees de treball, i cadascuna serà coordinada per una persona especialista en el tema. El PSIB ha presentat aquesta tarda aquests coordinadors.

La Conferència Política servirà com a "full de ruta per conformar la base programàtica per a les eleccions municipals i autonòmiques del 26 de maig de 2019", segons ha informat el PSIB. Estarà coordinada en el seu conjunt per Negueruela, que ha explicat que cerquen "renovar idees", "apropar-se de nou a la ciutadania" i "obrir el partit".

En aquesta línia, els socialistes han ressaltat que als equips de treball s'incorporen "professionals de diversos àmbits productius i socials, molts dels quals són aliens al PSIB". Per triar aquests coordinadors "l'única condició ha estat que coneguin ben l'àrea en què treballen i que aportin idees", ha apuntat Negueruela.