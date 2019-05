El PSIB-PSOE desplega una pancarta a la seva seu agraint als votants el seu suport en les eleccions

Publicado 28/5/2019 11:05:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Maig (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha desplegat aquest dimarts una pancarta de grans dimensions en la qual es pot llegir 'milers de gràcies' a la seva seu del carrer Miracle, al centre de Palma.

Segons ha informat el partit en un comunicat, el PSIB-PSOE ha estat la força més votada a Balears en els passats comicis. Amb un total de 116.496 vots en el Parlament, els socialistes de Balears aconseguiran per primera vegada governar vuit anys seguits a l'arxipèlag balear.

Per això, el PSIB-PSOE ha volgut tenir aquest gest per reconèixer a la ciutadania el seu suport, però també, han dit, "per donar les gràcies pel treball fet en campanya a tots els militants, simpatitzants i persones que han treballat intensament" per fer possibles aquests resultats.