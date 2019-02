El REB anirà aquest divendres al Consell de Ministres

Publicado 21/2/2019 10:18:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Règim Especial de Balears (REB) s'abordarà este viernes en el Consell de Ministres del Govern central ja que, segons ha pogut saber Europa Press, en el 'consejillo' d'aquest dimecres es va incloure aquest tema en l'agenda del divendres.

De moment no es coneixen més dades, si bé el Govern balear convocarà pròximament a una roda de premsa per explicar aquesta matèria. Encara no s'ha tancat l'hora de la convocatòria.

Cal recordar que fa una setmana la presidenta del Govern, Francina Armengol, va afirmar que des de l'Executiu autonòmic han fet "tot el treball que havia de fer-se" en relació al REB i que el Govern central s'havia compromès a aprovar-ho "al més aviat possible".

Segons va declarar fa set dies a Eivissa, el Govern estava pendent que el REB pogués ser "aviat una realitat" i va indicar que el REB és una "qüestió d'Estat per a la Comunitat Autònoma i de tota la societat civil", tal com han estat assegurant durant tota la legislatura.

La presidenta va defensar llavors que ha de ser una llei de caràcter estatal que "compensi els desavantatges de la insularitat", doble i triple, tal com succeeix en alguns casos a Balears.

Precisament, la delegada del Govern a Balears, Rosario Sánchez, va insistir aquest dimecres al matí que l'Executiu central mantenia el seu "compromís" d'aprovar el REB "de la forma jurídica més adequada i més ràpida possible".

"Em remeto al compromís del president del Govern, Pedro Sánchez, que segueix vigent perquè s'aprovi un REB que solvent els problemes de la insularitat o que alleugi la pèrdua de competitivitat que tenim per ser una illa", va dir en declaracions als mitjans de comunicació.