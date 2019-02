Cs assegura que "al final" no s'aconseguirà un REB sinó "un RIP" per "tapar el fracàs" d'Armengol

Publicado 21/2/2019 13:07:28 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Febr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cs a Balears, Olga Ballester, ha qualificat aquest dijous de "despropòsit" el que està ocorrent amb el Règim Especial de Balears (REB) --després que s'hagi conegut que s'aprovarà mitjançant decret llei i sense explicar, de moment, amb mesures fiscals-- i ha considerat que "sembla més un RIP".

En declaracions als mitjans de comunicació, Ballester ha dit que porten "des de 1998 esperant que hi hagi un règim fiscal i econòmic que efectivament compensi" la insularitat "i no un document agònic per tapar el fracàs d'Armengol".

Així mateix, ha censurat que no tenen "idea de que s'aprovai" perquè, a pesar que es va demanar la compareixença de la presidenta, "en cap moment s'ha donat una explicació".

D'aquesta manera, la representant de Cs ha criticat que un "document tan important" com el REB es signi "agonitzant", després de quatre anys de legislatura per tapar la seva "mala gestió".