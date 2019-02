Podem considera que s'obre "una porta d'esperança" amb el REB, que "sempre es podrà millorar després"

Publicado 21/2/2019 12:43:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Podem en el Parlament, Alberto Jarabo, ha assenyalat que amb l'anunci de l'aprovació del Règim Especial de Balears (REB) "s'obre una porta d'esperança" després del "pessimisme" en el qual havia caigut i, en relació al fet que aquest no inclogui mesures fiscals, ha dit que "sempre hi haurà temps després per millorar-ho".

En declaracions als mitjans de comunicació, Jarabo ha dit que estan a l'espera que es concreti i els avancin "l'aprovació per decret" que era el que havien sol·licitat "des del principi".

A més, el líder de la formació morada ha recordat que Podem ha reclamat "a tot moment" que el REB "havia de ser de màxims, amb les cessions lògiques de qualsevol negociació", però, tal com ha lamentat, "sembla que aquest REB podria ser de mínims".

Així i tot, ha dit que "arribats a aquesta situació d'excepcionalitat al Govern estatal, agraïm que es pugui aprovar un REB", perquè tal com ha reivindicat, "és millor tenir un REB que no tenir-ho".