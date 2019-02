Company qualifica de "xurro" la proposta del PSOE d'aprovar un REB "a dues velocitats"

Publicado 21/2/2019 17:48:02 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Febr. (EUROPA PRESS) -

El president del PP a Balears, Biel Company, ha qualificat aquest dijous de "xurro" la possibilitat que el Consell de Ministres aprovi el divendres un Règim Especial de Balears (REB) "a dues velocitats" ja que, al seu judici, est serà "el mateix REB que, ja estava negociat el passat mes d'abril pel PP, però amb menys diners i menys mesures".

Segons ha informat el PP en un comunicat, Company ha recordat que el Govern d'esquerres "ha anat de xurro en xurro durant tota la legislatura començant amb la Llei Turística i acabant amb un REB al que, sens dubte, li faltarà molt a no ser que el president del Govern Pedro Sánchez vulgui prometre'ns la lluna".

Sobre aquest aspecte, ha assenyalat "que és trist esperar als últims Consells de Ministres" per aprovar un REB després d'haver renunciat en 2015 a un aprovat pel PP que suposava 190 milions d'euros anuals i el 2018 al pactat amb el llavors ministre Montoro i que suposava 380 milions d'euros.

"En el PP no farem com la senyora Armengol sinó que celebrarem tot el que sigui per a Balears. Després analitzarem el que li falti, que sens dubte serà molt, i ho millorarem en la propera legislatura amb Pablo Casado de president", ha afegit.