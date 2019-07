SAE veu "alarmant" l'augment de les agressions a professionals sanitaris a Balears

Publicado 12/7/2019 12:51:21 CET

Dos professionals de l'Hospital Psiquiàtric van ser agredits per un pacient que intentava escapar i una infermera de Son Espases va rebre insults d'una pacient

PALMA DE MALLORCA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Tècnics d'Infermeria SAE ha qualificat aquest divendres "d'alarmant" l'augment del nombre de professionals sanitaris que han sofert agressions, ja siguin físiques o verbals, en els últims mesos.

Així s'ha expressat l'organització sindical en un comunicat en el qual denuncia que en les últimes 48 hores s'han registrat almenys quatre parts d'agressions per part de professionals d'infermeria.

Segons ha informat el sindicat, aquest dilluns, a les 07.00 hores, una treballadora de Son Espases que estava traslladant a una pacient del llit a la llitera va sofrir una agressió verbal. Fonts de SAE han explicat que la pacient va donar un tracte vexatori a la infermera, que la va insultar i que fins i tot li va aixecar la mà de forma amenaçadora.

A més, el sindicat va tenir coneixement aquest dijous que a principis de mes dos treballadors de l'Hospital Psiquiàtric del carrer Jesús de Palma van sofrir danys en intentar impedir que un pacient s'escapolís. Es tracta d'un infermer i un tècnic en cures d'infermeria i va ocórrer sobre les 18.00 hores del dia 2 de juliol.

Aquest dimecres, altres dos tècnics d'emergències van ser agredits durant un servei, en aquest cas a Palma, per un home al que intentaven socórrer quan aquest es trobava tirat a la via pública amb signes d'una possible intoxicació etílica.

El dimarts, SAE també va condemnar una agressió verbal soferta per una Tècnic en Cures d'Infermeria a l'Hospital Verge de la Salut. La dona va ser increpada per un familiar d'un dels pacients ingressats quan estava realitzant unes cures.

A més, aquest divendres, un pacient drogat ha intentat agredir els tècnics del Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU) 061 que l'atenien a Magaluf (Calvià, Mallorca).

CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ

SAE recorda la seva campanya per conscienciar als usuaris "sobre la importància de no agredir ni increpar a aquells que estan vetllant per la seva salut i benestar o el dels seus familiars", i confia que l'Administració se sumi a les seves actuacions.

El sindicat també ha indicat que estan emprenent accions per defensar legalment als professionals afectats, i que l'Administració treballa "en un nou protocol de pànic que reforçarà les mesures actuals" per garantir la seguretat d'aquests treballadors, els qui "diàriament s'enfronten a situacions compromeses i arriscades".

"Des de SAE continuarem treballant per acabar amb les agressions en l'àmbit sanitari i animem als professionals a seguir denunciant qualsevol episodi de violència en el qual es vegin involucrats, doncs només així podem seguir avançant i posar el marcador de les agressions a zero", ha conclòs el secretari d'Acció Sindical de SAE a Balears, Alejandro Juan Alonso.