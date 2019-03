Salut representarà a totes les CCAA en el Consell Europeu d'Ocupació, Política Social, Sanitat i Consumidors

Publicado 4/3/2019 14:05:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha anunciat aquest dilluns que Balears representarà durant el primer semestre de 2019 a totes les comunitats autònomes espanyoles en el Consell Europeu d'Ocupació, Política Social, Sanitat i Consumidors (Epsco), una vegada ratificat el nomenament en el Ple del Consell Interterritorial celebrat en el Ministeri de Sanitat i Consum.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, el Consell Epsco reuneix els ministres responsables d'ocupació, assumptes socials, sanitat i protecció del consumidor de tots els estats membres de la Unió Europea, amb l'objectiu d'augmentar els nivells d'ocupació i millorar les condicions de vida de les persones, garantint un alt grau de protecció de la salut i dels consumidors.

En concret, aquest òrgan adopta legislació relativa als drets dels pacients en l'atenció sanitària transfronterera, en la qualitat i seguretat dels medicaments i productes sanitaris, i en la seguretat de la donació d'òrgans i sang en els estats membres.

En aquest àmbit, s'han fixat com a assumptes prioritaris per aquest any aquells relacionats amb la resistència als agents antimicrobians, amb els avanços en salut electrònica i-health, així com amb les estratègies de vacunació a nivell europeu, entre altres qüestions.

En matèria d'ocupació i política social, el Consell és responsable d'elaborar les directrius anuals d'ocupació que els estats membres hauran de tenir en compte en les seves polítiques nacionals. Així mateix, juntament amb el Parlament Europeu, adopta legislació destinada a millorar les condicions de treball, la inclusió social i la igualtat de gènere.

En matèria de protecció de consumidors, l'Epsco adopta normes a escala europea per a la protecció dels consumidors i dels seus interessos econòmics. Com a comunitat que assumeix la representació a l'Epsco, Balears posarà a la disposició de la resta de comunitats autònomes la documentació completa dels temes tractats en aquest consell i s'encarregarà de fixar estratègies comunes i consensuades amb la resta de comunitats autònomes.