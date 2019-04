Sampol adquireix una parcel·la al ParcBit per allotjar un edifici d'oficines per a empreses tecnològiques

Publicado 25/4/2019 13:30:18 CET

Sampol ha adquirit una parcel·la en el ParcBit de Palma, un terreny que era propietat de la Fundació Bit en el qual l'empresa allotjarà un edifici amb oficines per a empreses tecnològiques i innovadores.

Segons ha informat la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Investigació i Turisme en un comunicat, durant abril s'ha fet efectiva l'adquisició d'aquesta parcel·la que era propietat d'una entitat adscrita a Vicepresidència. Es tracta d'un terreny de 1.837 metres quadrats situat al costat dels edificis Naorte i Disset, on l'empresa d'enginyeria podria construir un nou edifici per allotjar empreses del sector de la innovació i la tecnologia.

El Govern ha declarat que la demanda d'espais i d'oficines en el ParcBit ha augmentat en els últims anys a causa del creixement del sector de la innovació i la tecnologia a Balears. Segons l'últim informe de l'Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI), al 2018 el nombre d'empreses al parc va augmentar un 11 per cent pel que fa a el 2017.

Actualment, el ParcBit compta amb 171 empreses, que donen ocupació a més de 3.000 persones i facturen, en total, més de 1.000 milions d'euros. D'acord amb les dades de l'OBSI, aquestes valoren la qualitat de les infraestructures del ParcBit, així com els espais, el prestigi i la visibilitat que dóna el fet de tenir la seu en un parc tecnològic. Per això, la Fundació Bit considera important que se segueixi apostant per millorar la infraestructura del parc i es puguin incrementar els espais per a empreses, emprenedors i emprenedores.

El Govern ha subratllat que Sampol té "una forta vinculació" amb el ParcBit de Palma, ja que gestiona la central de cogeneració d'energia tèrmica que proveeix el nucli urbà. De fet, l'empresa ha presentat un projecte per renovar la central i substituir el gasoil com a combustible per gas natural. Això, a més d'augmentar la potència tèrmica actual, el canvi suposarà la transició cap a un combustible menys contaminant i més eficient.