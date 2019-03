La sanitat privada a Balears aconsegueix els 318.000 assegurats, un 2,5% més que en 2017, segons la Fundació IDIS

Publicado 26/3/2019 15:00:31 CET

La sanitat privada a Balears ha aconseguit els 318.144 usuaris a data de setembre de 2018, la qual cosa suposa un 2,5 per cent més d'assegurats que el 2017, segons l'informe 'Sanitat privada, Aportant Valor: Anàlisi de Situació 2019', elaborat per l'Institut per al Desenvolupament i Integració de la Sanitat (Fundació IDIS), que engloba a la gran majoria de companyies del sector.

D'acord amb les dades recollides a l'estudi, la despesa sanitària a Balears representa el 40,7 per cent de la despesa total en sanitat a la comunitat. A més, el sector privat compta a Balears amb 14 hospitals (56 per cent del total) i 1.417 llits (35 per cent del total) i duu a terme el 45,2 per cent de les intervencions quirúrgiques, el 44,2 per cent de les altes i 43,7 per cent de les urgències.

Així mateix, segons l'informe, Balears compta amb el total dels equipaments de SPECT (tomografia per emissió de fotons), i el 67 per cent dels de ressonància magnètica.

DADES NACIONALS

Respecte a les dades nacionals, l'informe revela que la sanitat privada a Espanya ha aconseguit els 10,3 milions d'usuaris a data de setembre de 2018, la qual cosa suposa 400.000 assegurats més que el 2017 (+4,3%).

D'acord amb les dades recollides a l'estudi, la despesa sanitària a Espanya se situa en el 9 per cent del PIB en 2016 (últimes dades disponibles de l'OCDE), amb un lleuger descens respecte a l'any anterior (9,1%). El 28,8 per cent correspon al sector privat, que incrementa una desena el seu pes en el total.

Així, Espanya se situa 2,3 punts per sobre de la mitjana de l'OCDE en despesa sanitària privada, molt per sobre d'Holanda (19%), França (17,1%) o Alemanya (15,4%). Sumant la despesa de concerts a la despesa sanitària privada, es conclou que el sector mou 36.308 milions d'euros a l'any (3,3% del PIB en 2016).

En xifres absolutes, la despesa privada aconsegueix els 28.858 milions d'euros el 2016, la qual cosa representa el 2,6 per cent del PIB i un increment de 573 milions d'euros respecte a l'any anterior. En els últims 10 anys (2007-2016), ha crescut de mitjana un 2,5 per cent de forma anual. El públic, en canvi, ha augmentat un 1,7 per cent en aquest mateix període, situant-se en els 71.477 milions el 2016, segons l'OCDE.

"La despesa seguirà creixent, no ho frenarem de cap manera. Haurem de gastar més diners per realitzar la mateixa assistència sanitària", ha assegurat el director general de la Fundació IDIS, Manuel Vilches, qui ha insistit a continuació en la importància de la col·laboració públic-privada per assegurar la sostenibilitat del sistema públic, que "no pot renunciar al sector privat".

En aquest sentit, el seu president, Luis Mayero, ha defensat que el sector també vol "construir un sistema millor per a tots els espanyols". "Estenem la mà al sistema públic, perquè si no es fan canvis sofrirà les conseqüències de factors com la geriatrització de la societat i els nous canvis. Cal millorar la cooperació per reduir les desigualtats en el sistema. El sector privat és imprescindible perquè la sanitat sigui tan bé com sigui possible", ha comentat.

A continuació, Vilches ha continuat dient que "les llistes d'espera no baixen, la geriatrització avança i es necessitaran cada vegada més serveis". "Cal deixar enrere el discurs trasnuitat de qui és el titular dels centres, l'important és l'eficiència. Ens oferim amb les mans obertes a qualsevol de les administracions. Els polítics en campanya diuen una cosa i els ciutadans diuen una altra, perquè no parem de créixer", ha valorat sobre les convocatòries electorals que es produiran en els propers mesos a Espanya.

ESTALVIA FINS A 10.409 MILIONS Al SISTEMA PÚBLIC

Sumant els 8,5 milions de ciutadans amb segur privat i els 1,8 de mutualistes (el 85% dels funcionaris), el nombre d'assegurats el 2018 arriba als 10,3 milions. Totes les províncies espanyoles han crescut en nombre d'assegurats respecte a l'any anterior. Segons les estimacions de Fundació IDIS, l'estalvi produït per un pacient que usa exclusivament el sistema privat és de 1.224 euros. En el cas que realitzi un ús mixt de tots dos models, seria de 546 euros. Això es tradueix en un estalvi total generat al Sistema Nacional de Salut (SNS) d'entre 4.643 i 10.409 milions d'euros.

El 2018, cada pacient de la sanitat privada gasta 573 euros de mitjana, 33 més que el 2016. Comunitat de Madrid, País Basc i Catalunya són les CCAA que registren les despeses privades més elevats, amb 750, 687 i 673 euros, respectivament. En el costat oposat se situen Extremadura (404 euros), Cantàbria (413) i Castella-la Manxa (420).

A nivell de volum de primes, estimen que el 2018 el sector privat ha arribat als 8.218 milions d'euros (+5,8% respecte a 2017). Per tipologia, el 72 per cent correspon a assistència sanitària, el 19 per cent a mutualisme administratiu i el 9 per cent a reemborsament de despeses.

REALITZA EL 37,5% DE LES INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES

El 2016, els hospitals privats, incloent concerts i aquells integrats a la xarxa d'utilització pública, es van realitzar 1,9 milions d'intervencions quirúrgiques, el 37,5 per cent del total; van donar 1,6 milions d'altes (30,1%); i van atendre 8,7 milions d'urgències (29,4%). El sector compta amb 51.373 llits, que representen el 32 per cent del total a Espanya, i el 58 per cent dels hospitals.

Pel que fa a altres països de l'OCDE, Espanya té percentatges similars de nombres de llits que Portugal, Àustria, Itàlia, Grècia o França. Destaca Alemanya (59%), que també és, amb diferència, el país amb major percentatge d'hospitals privats (74%). En aquest apartat, Espanya novament es troba en xifres similars als països anteriorment citats.

A nivell geogràfic, Catalunya, Madrid i Andalusia, igual que anys anteriors, són les comunitats autònomes que compten amb un major nombre d'hospitals i llits privats. Catalunya és l'única que disposa de més llits privats que públiques (56% del total), encara que els hospitals privats catalans inclouen aquells integrats a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP).

Catalunya és de nou la comunitat que destina més diners a concerts (2.517 milions en 2016), representant el 24,9 per cent del total de la seva despesa sanitària. Madrid, Andalusia i Comunitat Valenciana, amb 852 (10,7%), 380 (4,1%) i 274 (4,2%) milions d'euros segueixen el deixant català.

En termes de facturació, Quirónsalud és el grup líder amb 2.800 milions d'euros en 2017, seguit de Vithas (521) i Ribera Salut (449). Quirónsalud també domina en nombre de llits (13% del sector privat) i en hospitals (10%), mentre que l'Ordre de Sant Joan de Déu se situa en segon lloc, amb l'11 i el 6 per cent, respectivament.