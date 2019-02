Santos afirma que Rodríguez li va lliurar un sobre amb diners 'negres' pel seu treball en les eleccions de 2003

Publicado 26/2/2019 17:04:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Febr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la campanya electoral del PP balear el 2003, Javier Rodrigo de Santos, ha assegurat aquest dimarts durant la seva declaració en el judici pel 'cas Over' que el secretari general del PP, José María Rodríguez, li va lliurar "un sobre amb 3.000 euros" amb diners 'negres' pel seu treball com a director del gabinet de Jaume Matas en aquesta campanya electoral.

En la seva intervenció com a testimoni, De Santos ha explicat també que "normalment se li pagava per transferència" i que, en aquesta ocasió, no va signar cap document sobre aquest tema. Tal com ha dit, després va comprovar, a més, que aquesta quantitat no estava inclosa en la declaració de la renda". Sobre això, ha dit que sap "per altres companys" que van viure situacions similars.

A més, ha assenyalat que després, ja en el seu càrrec de regidor d'Urbanisme, va descobrir que quan s'ordenava obra pública "des del partit es demanaven comissions". "Ho vaig posar en coneixement de Catalina Cirer --l'alcaldessa-- i de Jaume Matas", ha dit.

Sobre Rodríguez, De Santos també ha dit que a Palma tenia "la potestat en tots els sentits", tant "en el polític com en la d'organització del partit; no la tenien ni l'alcaldessa ni Matas".

En el 'cas Over', la peça separada número 27 del 'cas Palma Arena', els principals acusats són l'expresident del Govern, Jaume Matas i l'exdelegat del Govern a Balears, José María Rodríguez, tots dos del PP, així com l'empresari Daniel Mercado, propietari d'Over Marketing, empresa encarregada de les campanyes electorals del PP en els anys 2003 i 2007. També està acusada l'excap de premsa de la Conselleria de Salut, María Luisa Durán.

Respecte a la contractació d'Over Marketing, De Santos ha dit que Matas els va presentar Mercado i els va dir que la seva empresa "era l'encarregada" de realitzar els actes relatius a la campanya electoral. Sobre això, ha asseverat que va deduir que la iniciativa per a la contractació de l'empresa de Mercado venia "del PP nacional" i no directament de Matas.

En la sessió d'aquest dimarts, també ha declarat un guàrdia civil que va intervenir en la investigació d'un expedient en el qual ha dit que van trobar "bastantes" irregularitats.

En un sentit similar, es va expressar una companya seva en la sessió del dilluns. La investigadora va assegurar que la investigació va evidenciar la "inexistència" d'alguns treballs encarregats a Over a pesar que, tal com ha expressat, es van emetre factures per justificar pagaments.

Preguntada pel Ministeri Fiscal, la guàrdia civil va explicar que no van rebre atacs i que les "pressions" que van rebre "van ser de caràcter intern" per part dels "màxims" representants de la Comandància. "Ens van citar als qui vam fer els informes d'anàlisis i ens van fer preguntes en exclusiva sobre els informes de la Conselleria d'Interior", va asseverar durant la seva declaració.

Pel seu costat, l'exconsellera de Sanitat, Aina Castillo, que va declarar també el dilluns, va negar que Matas, li donés "instruccions per contractar Over Màrqueting i va assegurar que li "va sorprendre" que reconegués aquests fets. "Mai em va dir que tenia un deute amb (Daniel) Mercado i que calia donar-li contractes", va dir.

CASTILLO: "MERCADO EM VA PREGUNTAR PER QUÈ DINERS ANAVEN PER Al PP"

Sobre Mercado, Castillo va dir que li va presentar un pla de màrqueting de l'Hospital de Son Espases amb una partida de gairebé un milió d'euros de pressupost que ella va considerar "excessiva". A més, va dir que Mercado també li va preguntar sobre quina part dels diners d'aquest pla havia d'anar al partit (PP). "Jo li vaig parar els peus. Aquí no hi ha res per al partit, li vaig dir", va explicar.

El judici engloba les tres subpeces en les quals al seu torn es va dividir la peça 27 del 'cas Palma Arena' i va començar l'1 d'octubre de 2018 però va haver de ser interromput fins a febrer de 2019 a causa de la baixa per malaltia d'una de les magistrades.

En la primera sessió, Matas va arribar un acord pel qual va reconèixer els fets i va acceptar haver comès els delictes de frau a l'administració, malversació de cabals públics i prevaricació i va abonar la seva part de la responsabilitat civil, de prop de 10.000 euros.

La pena de presó de Matas es va veure rebaixada a dos anys i mig de presó i va ser substituïda per una multa de 18.000 euros. Mercado també va arribar a un acord amb el Ministeri Fiscal. Ni Rodríguez, que s'enfronta a una pena de cinc anys de presó per malversació, ni Durán van arribar a un acord de conformitat.

El judici es reprendrà aquest dimecres a partir de les 09.45 hores.