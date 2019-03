Seijas eleva al Parlament la falsa agressió feminista de Son Servera denunciada públicament per Vox

Publicado 13/3/2019 13:46:18 CET

La diputada del Grup Parlamentari Mixt Montserrat Seijas ha registrat una pregunta amb sol·licitud de resposta oral enfront del ple del Parlament per conèixer la postura de la presidenta del Govern, Francina Armengol, sobre el paper de Vox en la difusió d'una falsa agressió feminista a Son Servera el passat 8 de març.

La diputada menorquina interpel·larà a Armengol sobre si considera que Vox Balears i el seu president, Jorge Campos, "indueixen a l'odi i persecució feminista" amb les acusacions abocades al moviment, que va ser titllat de "violent, totalitari i sectari" per una suposada agressió de feministes a tres joves a Son Servera.

Seijas ha recordat que Vox va exigir en un primer moment a Armengol una condemna dels suposats fets. No obstant això, posteriorment es va poder saber que no havia estat denunciada cap agressió davant la Guàrdia Civil i la formació liderada per Campos va explicar que havia estat una veïna de Son Servera qui "de mala fe" va difondre aquest rumor fals, per la qual cosa va interposar una denúncia contra ella.