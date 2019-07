El seminari 'El Pilar Europeu de Drets socials' mostrarà aquest dimarts com implantar polítiques socials a les CCAA

Publicado 9/7/2019 10:33:52 CET

La jornada servirà per mostrar com es poden incloure en l'Estat i en les comunitats autònomes polítiques socials com la Renda Social Garantida

PALMA DE MALLORCA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seminari 'El Pilar Europeu de Drets Socials' es duu a terme a Palma aquest dimarts, dia 9 de juliol, entre les 10.00 hores i les 14.00 hores amb l'objectiu de difondre el model proposat per Pilar Europeu de Drets Socials i debatre sobre la seva adaptació a les CCAA i al conjunt d'Espanya.

Segons ha informat la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social a Espanya (EAPN-ES) i EAPN-Illes Balears, organitzadores de l'esdeveniment --amb el suport del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar social--, la jornada servirà per exposar com es poden fer efectius els drets de protecció i inclusió social prevists en el Pilar des de les polítiques socials autonòmiques.

El Pilar Europeu de Drets Socials és un document macro que recull les reformes de les polítiques socials que actualment s'estan duent a terme en la Unió Europea necessàries per adaptar-se als canvis demogràfics, els canvis al mercat de treball i donar resposta a les noves necessitats socials.

Així, estableix 20 principis i drets essencials destinats a fomentar mercats de treball i sistemes de protecció social equitatius que funcionin correctament com per exemple l'engegada de la Renda Social Garantida.

Encara que la responsabilitat última de la garantia d'aquests drets és de l'Estat, la implementació del Pilar, depèn en bona part de les competències de les comunitats autònomes en polítiques socials i en serveis socials, segons l'organització.

El seminari es durà a terme a la seu de l'EAPN Illes Balears, a l'edifici Municipal Camp Redó.