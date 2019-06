El servei de neteja del litoral recull 11,8 tones de residus des de maig i gairebé la meitat són plàstics

Publicado 10/6/2019 13:02:18 CET

La flota d'embarcacions s'ha millorat amb barques propulsades amb gas propà GLP i càrrega solar

PALMA DE MALLORCA, 10 Juny (EUROPA PRESS) -

Les barques de neteja han recollit 11.875,99 kg de residus des que va començar el servei de neteja del litoral el passat dia 1 de maig, amb una mitjana de 383,10 kg de residus al dia, en què predominen els plàstics (45,42 %), seguits de fustes (26,15 %) i matèria orgànica (12,53 %).

Segons ha informat la Conselleria de Medi Ambient en un comunicat, aquest servei, que presta l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (Abaqua), és únic en el Mediterrani i disposa de 30 embarcacions.

Estarà en marxa fins al dia 30 de setembre i la flota d'embarcacions s'ha millorat amb barques propulsades amb gas propà GLP i càrrega solar: té 26 vaixells del tipus virot i 4 de semilitoral.

Per illes, s'han recollit 7,2 tones de residus de la mar a Mallorca, 1,4 tones a Eivissa, 2,6 tones a Menorca i 468,35 kg a Formentera.

A més, s'han atès quatre avisos, tres del 112 i Salvament Marítim, i un de particulars i institucions.

Cal recordar que durant tot l'any hi ha una embarcació a cada illa per poder intervenir en vessaments en el mar i actuar en moments concrets en què s'acumuli brutícia o per anar a zones de difícil accés terrestre.