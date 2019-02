Publicado 14/2/2019 14:41:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha anunciat que el Servei de Neurologia de l'Hospital Universitari Són Llàtzer tindrà una infermera més a partir del mes d'abril per "millorar la qualitat de l'atenció als pacients".

En un comunicat emès per la Conselleria, s'ha informat que Gómez va mantenir una reunió amb els usuaris del centre de neurorehabilitació de l'Associació Balear d'Esclerosi Múltiple (Abdem), on els pacients van poder expressar les seves demandes, com la reivindicació del reconeixement del 33 per cent del grau de discapacitat dels afectats per diagnòstic.

El gerent, Colau Terrasa, va recordar, com a "històrica", la renovació del conveni subscrit entre Abdem i el Servei de Salut, mitjançant el qual es realitza una aportació anual per part del Servei de Salut de 48.600 euros.

Aquest estableix que el Servei de Salut traslladarà amb les ambulàncies de transport sanitari no urgent als pacients fins al centre especialitzat en rehabilitació d'Abdem i col·laborarà econòmicament finançant dues sessions mensuals de fisioteràpia a 150 pacients.

La consellera va estar acompanyada per la sotsdirectora d'Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària, Salut Mental i Malalties poc Freqüents, Angélica Miguelez, i les responsables de la Unitat de Responsabilitat Social Corporativa, Ángela Tumbarello i Roser García i, per part de l'entitat, van estar la presidenta, Isabel Gayà i la junta directiva d'Abdem.