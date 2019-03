Un simpatitzant de Vox Alcúdia demana "disculpes" després d'un comentari en xarxes socials sobre violència masclista

Publicado 11/3/2019 17:12:08 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un simpatitzant de Vox Alcúdia, Manuel Llofriu Benítez, ha demanat disculpes després de publicar, en el seu compte personal de Facebook, un missatge en el qual acusava el feminisme de ser "una condemna per a l'home" i en el qual indicava que "després es pregunten per què alguns opten per matar-les abans de llevar-se la vida", arran d'una notícia sobre una "falsa denúncia" per abusos.

Llofriu, qui a l'octubre del passat any va ser presentat com a membre del Comitè Local de Vox a Alcúdia encara que des de la formació han assegurat que és únicament "simpatitzant", expressava en la seva publicació que "si l'hagués matat un altre cas de violència masclista; si s'hagués suïcidat ningú parlaria del cas".

A les poques hores, Llofriu ha modificat la publicació limitant-se a dir que "quan algunes dones denuncien falsament les condemnes les sofreixen els homes injustament".

Des de Vox Balears han assegurat a Europa Press que Llofriu "no és i mai ha estat" afiliat del partit i han "rebutjat frontalment" les declaracions abocades, encara que han rebutjat prendre cap mena d'acció o de mesura respecte la qüestió.

Per part seva, Llofriu ha publicat en el seu compte de Facebook les seves "disculpes" per si "algú es va sentir ofès" pel comentari i ha afirmat que la seva intenció era "deixar constància que les denúncies falses destrossen la vida a molts homes". "En cap cas estic a favor de la violència contra la dona, tinc mare, dona i dues filles", ha postil·lat.

"UNA HIMILIACIÓ A LES VÍCTIMES"

Des de l'Agrupació Socialista d'Alcúdia del PSIB han censurat les declaracions de Llofriu al considerar que són una "humiliació a les víctimes i les seves famílies" i ha titllat de "masclistes i d'odi" les paraules del simpatitzant que, segons el parer dels socialistes, "justifiquen l'assassinat de dones víctimes de violència de gènere".

En aquest sentit, han remarcat que tres dones han estat assassinades en menys de 48 hores per les seves parelles o exparelles a l'Estat i han recordat que Balears es una de les Comunitats Autònomes amb "major índex de denúncies per violència masclista".