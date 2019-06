El sindicat CSIF demana un pacte educatiu per acabar amb les "desigualtats" entre CCAA a la selectivitat

Publicado 3/6/2019 16:50:48 CET

MADRID, 3 Juny (EUROPA PRESS) -

El sindicat CSIF ha reclamat un pacte d'estat per l'educació per acabar amb les "desigualtats" que existeixen, en la seva opinió, en la selectivitat entre les diferents comunitats autònomes, on les proves d'accés a la universitat, que han començat aquest dilluns, "tenen diferents noms i dates i els continguts varien", segons el sindicat.

En un comunicat, CSIF exposa que les proves d'accés a la universitat "mostren la falta d'estabilitat" del sistema educatiu, per la qual cosa defensen la "necessitat" d'un pacte educatiu "que sent les bases d'una llei de consens".

"En aquest sentit, la futura norma ha d'homologar els ensenyaments en tot el país, establint les matèries bàsiques que reben els alumnes independentment d'on cursin els seus estudis", argumenta el sindicat, crític amb què les comunitats autònomes "regulin sense normes bàsiques qüestions que corresponen al Govern central, com a garantia de la igualtat del dret a l'educació".

"Les diferències en inversió educativa, condicions laborals dels professors, currículums o en l'ingrés a la funció pública docent amb el requisit de la llengua autonòmica, han incidit en diferències en la qualitat de l'educació als diferents territoris", afegeixen des de CSIF.

Els estudiants de Castella-la Manxa han estat aquest any els primers de tota a Espanya a fer la selectivitat. Uns 300.000 alumnes i alumnes de tota Espanya realitzaran durant la primera quinzena de juny aquestes proves obligatòries per accedir a la universitat, i les dates concretes de la qual depenen de cada comunitat autònoma.

La ministra d'Educació i Formació Professional en funcions, Isabel Celaá, es va comprometre el passat 14 de maig a estudiar una possible prova d'accés a la universitat única per tota Espanya, i va remarcar la necessitat de garantir que les proves tinguin un mateix grau de dificultat en tot el país, encara que no hagin de ser exactes.

L'endemà passat, el 16 de maig, el rector de la Universitat de Còrdova i nou president de la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles (CRUE), Juan Carlos Gómez Villamando, es va mostrar partidari d'implantar una prova d'accés a la universitat comuna en totes les comunitats autònomes per assegurar la "igualtat d'oportunitats" de tots els estudiants espanyols.

"Ara es produeixen diferències entre les diferents comunitats autònomes, i en democràcia hem de cercar tots la igualtat real d'oportunitats", va dir Gómez Villamando després de ser triat president dels rectors espanyols.