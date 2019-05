Un sistema de preservació digital de la UIB marcarà les línies de seguretat de diverses universitats internacionals

Publicado 9/5/2019 19:49:43 CET

La UIB, en col·laboració amb Panamedia i Libnova, aplicarà protocols de seguretat d'aviació en sistemes de preservació digital

PALMA DE MALLORCA, 9 Maig (EUROPA PRESS) -

L'Universitat de les Illes Balears (UIB) ha signat un acord amb l'escola de pilots Panamedia i Libnova, empresa especialitzada en la preservació digital, per aplicar sistemes de seguretat i qualitat de l'aviació comercial i la indústria aeronàutica en els sistemes de preservació digital a llarg termini.

Des de la UIB han explicat que al febrer passat, Eduard del Valle, en col·laboració amb el comandant José Parejo, de Panamedia, i amb el suport de Libnova van presentar una ponència a Mèxic sobre la forma en què l'àrea de la preservació digital es pot beneficiar dels sistemes de gestió de la seguretat en l'aviació comercial - SMS (Aviation Safety Management Systems) per minimitzar els riscos de pèrdua d'informació.

L'universitat ha detallat que gràcies a un treball de recerca del cap de la Unitat de Digitalització i Accés Obert de la UIB, Eduard del Valle, el 2018, es va detectar que els nivells de preservació digital NDSA (directrius i pràctiques estandarditzades per preservar continguts digitals, utilitzades a tot el món i impulsades principalment des dels Estats Units), "no han estat dissenyades per gestionar situacions de perill" i, per tant, "poder detectar amenaces i riscos potencials que poden causar la pèrdua d'informació digital".

Per solucionar aquest problema, la ponència proposa incorporar una nova categoria de gestió de seguretat i riscos als nivells NDSA, basada en metodologia SMS i empleada per a l'aviació comercial.

La proposta ha estat considerada com "la més innovadora" del Pasig 2019, així com la que marca les línies a seguir els propers anys en matèria de gestió de riscos i de seguretat a l'àrea de la preservació digital per part de la Universitat de Sandford, Oxford, Sant Diego, United States Holocaust Memorial Museum, la Biblioteca Nacional de França, la d'Espanya, entre altres institucions.

Amb això, la UIB es converteix a la primera universitat fora dels Estats Units a ser acceptada com a membre de la NDSA - National Digital Stewardship Alliance, institució que ha manifestat "la seva voluntat d'incorporar la proposta presentada en els nivells NDSA en col·laboració amb la UIB".

La iniciativa ha estat valorada també pel Museu de la Memòria de l'Holocaust, a Washington, que vol auditar els seus sistemes amb aquesta tecnologia i per la Universitat de Cambridge.

LA SIGNATURA DE L'ACORD

L'acord ha estat signat aquest dijous pel rector de la UIB, Llorenç Huguet; el gerent de Panamedia Escola de Pilots, senyor Manuel Parejo, i l'administrador de Libnova, Antonio Martínez.

També estaven presents el director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB, Miquel Pastor, i el cap de la Unitat de Digitalització i Accés Obert, Eduard del Valle.