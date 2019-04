SOIB Dona, el programa dedicat a contractar a dones víctimes de violència de gènere preveu 96 incorporacions més el 2019

Publicado 16/4/2019 12:11:56 CET

El projecte es va posar en marxa el 2016 i fins ara 139 dones s'han beneficiat d'ell

PALMA DE MALLORCA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El SOIB Dóna, el programa pioner a Espanya dedicat a contractar a dones víctimes de violència de gènere preveu la incorporació de 96 dones més el 2019, de les quals 53 s'incorporaran dins el mes vinent i 43 unes altres en un període de tres mesos.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha assenyalat que en el programa han participat prop de 75 entitats de tot l'arxipèlag i el pressupost destinat ronda els 9,3 milions d'euros. Segons la presidenta, es tracta d'un dels projectes "dels quals estan més orgullosos", ja que "dóna solució a una demanda real que reflecteix una realitat social moltes vegades amagada".

En aquest sentit, Armengol ha expressat el seu orgull entorn a aquest programa i ho ha relacionat amb el progrés social. "Fins que no s'eradiqui la violència de gènere no podem dir que vivim en una democràcia segura", ha comentat la presidenta en roda de premsa.

De les 139 dones contractades fins avui i les 96 pendents de contractació, un 45 per cent ho faran com a personal administratiu, un 17 per cent en llocs qualificats de l'àmbit social i un 38 per cent com a empleades de la neteja o ajudants de servei.

Per illes, diverses entidats establertes a Mallorca han contractat al 75 per cent d'aquestes dones, mentre que les de Menorca incorporaran el 19 per cent i Eivissa i Formentera un 5,5 per cent de les dones que adscrites al programa.

A més, Armengol ha incidit en la necessitat de donar feina a aquestes persones posat que a part de trobar-se en una situació de dependència emocional, els hi falta una independència econòmica. Amb això, ha comentat, l'Executiu autonòmic ha establert "un nou dret" que es materialitza en "la reinserció laboral i normalització dins de la vida quotidiana" d'aquestes dones.

Per la seva banda, la consellera de presidència, Pilar Costa, ha explicat que quan es va engegar el programa la demanda va superar qualsevol expectativa. "Es va fer una previsió i es va destinar un pressupost de dos milions d'euros però es van depassar les previsions", per la qual cosa des del Govern van decidir destinar més recursos en diferents ampliacions.

En concret, es va fer una primera ampliació de tres milions d'euros i una posterior de 4,3 milions d'euros, arribant a un total de 9,3 milions d'euros de les arques públiques destinats al programa SOIB Dóna.

Finalment, la consellera ha recordat que SOIB Dona entra dins d'una sèrie de 135 mesures per posar fre a la violència de gènere i promou un veritable "treball en xarxa", necessari per arribar a les dones perquè "implica a diferents administracions i entitats" de la societat i posa sobre la taula un problema social "que és de tots".