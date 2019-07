El SOIB invertirà 9,5 milions a desenvolupar programes de formació i ocupació que beneficiaran a 500 persones

Publicado 12/7/2019 14:04:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat, a proposta de la Conselleria de Model Econòmic, Treball i Turisme, una inversió de 9,5 milions d'euros per al programa SOIB Formació i Ocupació per 2019 que unifica 'SOIB Jove' i 'SOIB 30' en una sola convocatòria amb dues línies d'ajudes que beneficiaran a més de 500 persones a les Illes.

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha explicat que, d'una banda, la primera línia --dotada amb 3.750.000 euros-- es destinarà a persones joves aturades majors de 16 anys i menors de 30 anys, i , per un altre, la segona línia --de 5.750.000-- es destinarà a persones aturades de 30 anys o més.

Més concretament, els programes públics d'ocupació-formació subvencionen projectes de formació dual i són un recurs que permet adquirir les competències professionals necessàries per a la inserció laboral, perquè "s'estructuren en ensenyaments específics de formació i pràctica professional en un context real de treball".

L'objecte d'aquesta convocatòria és millorar les aptituds i les competències professionals de les persones participants, alhora que es realitzen projectes d'interès general o social i poden presentar projectes els organismes autònoms, les entitats locals i els seus organismes, els consorcis i les fundacions del sector públic, així com associacions i altres entitats sense ànim de lucre del tercer sector d'acció social.

La concessió de les subvencions es realitzarà en règim de concurrència competitiva i la contractació dels alumnes-treballadors serà d'entre 9 i 12 mesos, amb l'excepció de Formentera, on es podran autoritzar projectes per un període de 6 mesos per les especials característiques soci-demogràfiques de l'illa. La data d'inici dels projectes estarà compresa entre l'1 i el 15 d'octubre de 2020.

Cal recordar que en la convocatòria de 2015, s'ha contractat un 78,6 per cent dels beneficiaris i, així mateix, des de 2015 fins el 2019 s'han beneficiat d'ell més de 1.700 usuaris.