Successos.- L'Autopista d'Inca pateix retencions de gairebé 5 quilòmetres, després d'un accident entre diversos vehicles

Publicado 11/2/2019 10:12:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha informat que l'Autopista d'Inca (Dt.-13) pateix retencions de gairebé cinc quilòmetres després d'un accident en el qual s'han vist involucrats diversos cotxes.

Segons han explicat, l'accident ha tingut lloc abans de les 08.00 hores en el quilòmetre 14 d'aquesta carretera, prop de Consell, en sentit a Palma.

Per la seva banda, el Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU) 061, no ha activat cap avís pel que, segons les primeres informacions, no s'han hagut de lamentar danys personals.